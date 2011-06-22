В Кудрово установят мемориал участникам СВО

Парк, где будет скульптура, благоустроят: на это выделено 100 млн рублей.

В парке Оккервиль в Кудрово появится мемориал участникам СВО "Три богатыря". Об этом 15 мая рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Проект победил в открытом конкурсе скульптурных концепций памятника. Установку мемориала поддержит бизнес региона, а сам парк благоустроят. До 15 августа пройдут монтаж наружного освещения, электроснабжения, дренажной системы и устройство пешеходных зон, до 1 сентября построят дорожки и площадки. В период по 1 октября планируется озеленение территории.

На реализацию проекта выделено 100 млн рублей, все названные сроки зафиксированы под протокол.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге открыли мемориальные доски в честь погибших на СВО полицейских. Сотрудники органов внутренних дел добровольно отправились на фронт.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко