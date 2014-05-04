В Петербурге открыли мемориальные доски в честь погибших в СВО полицейских

Сотрудники органов внутренних дел добровольно отправились на фронт.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге увековечили память сотрудников полиции, погибших в зоне специальной военной операции. Мемориальные доски установлены на зданиях учебных заведений, где учились герои.

Василий Бакулин — выпускник Академии ледовых видов спорта (Василеостровский район). После службы в полиции добровольцем отправился на фронт. Погиб 16 октября 2023 года при освобождении с. Кривошеевка (ЛНР).

Дмитрий Олешков — выпускник лицея № 95 (Калининский район). Ветеран МВД, ушедший на фронт после выхода на пенсию. Погиб 3 октября 2023 года под пгт Ольшаны (Харьковская область).

Владимир Сорокин — выпускник школы № 91 (Петроградский район). 18 лет прослужил в полиции. Погиб 7 июня 2024 года, спасая раненого товарища от атаки БПЛА.

Евгений Наприенко — выпускник школы № 484 (Московский район). Уволился из полиции для участия в СВО. Погиб 12 мая 2024 года при освобождении г. Волчанск.

Все четверо посмертно награждены орденами Мужества, а Евгений Наприенко — также медалью "За отвагу".

Проект реализован по инициативе руководства полиции при поддержке администрации Санкт-Петербурга. В планах — установка новых мемориальных знаков в других районах города.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов и Бельский возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти