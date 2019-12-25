Беглов и Бельский возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда

В этом году празднование 80-летия Победы в Петербурге включает парад на Дворцовой площади, акцию "Бессмертный полк" и другие памятные мероприятия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский открыли празднование 80-летия Победы, возложив цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Торжественная церемония прошла в знаковый день — 9 мая 2025 года исполняется 50 лет со дня открытия этого мемориального комплекса.

Александр Беглов подчеркнул особое значение монумента как символа стойкости ленинградцев в годы блокады. "Этот мемориал создавали фронтовики, вложившие в него личную память о войне. Сегодня он остается священным местом для всех петербуржцев", — отметил губернатор.

К юбилейной дате проведена масштабная модернизация комплекса: обновлены подземные переходы, установлено современное оборудование. Ежегодно мемориал, являющийся частью "Зеленого пояса Славы", посещают около миллиона человек. После реконструкции он стал еще более доступным пространством для сохранения исторической памяти.

Ранее Piter.TV сообщал, что жителям Эстонии показали парад Победы с берега Ленобласти.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга