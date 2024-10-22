Жителям Эстонии показали парад Победы с берега Ленобласти

Вечером жители Нарвы также смогут увидеть торжественный салют.

В приграничном Ивангороде для жителей эстонской Нарвы организовали прямую трансляцию парада с Красной площади. На установленном у границы большом экране нарвитяне смогли увидеть торжественное шествие в честь 80-летия Победы.

Акция продолжится праздничным концертом "Берега Победы", который начнется в 17:00 на сцене у границы. В программе — выступления ансамблей "Криница" и "Атаман", Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, групп "Метелица" и "Фабрика".

Подобные мероприятия проводятся властями Ленинградской области с 2023 года, становясь своеобразным культурным мостом между Россией и Эстонией. Как отмечают организаторы, акция позволяет сохранить общую историческую память о Великой Победе.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ивангороде вандалы осквернили танк Т-34 накануне Дня Победы.

Видео: Telegram / "Нарва ньюс"