В Ивангороде осквернили танк Т-34 накануне Дня Победы

Злоумышленники нанесли три надписи черной краской из баллончика на постамент мемориала.

В ночь перед 9 мая в Ивангороде неизвестные вандалы осквернили памятник легендарному танку Т-34. Как сообщают источники, злоумышленники нанесли три надписи черной краской из баллончика на постамент мемориала. Об этом пишет АН "Оперативное прикрытие".

Нарушение было оперативно обнаружено пограничниками. К утрам следы вандализма полностью устранили, однако возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).

Танк Т-34 в Ивангороде является одним из символов Великой Победы. Местные власти и общественность резко осудили произошедшее. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность подозреваемых, изучая записи с камер видеонаблюдения.

Ранее Piter.TV сообщал, что Кингисеппский машиностроительный завод восстановил двигатель танка Т-34.

Фото: Telegram / Админка