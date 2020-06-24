Кингисеппский машиностроительный завод восстановил двигатель танка Т-34

Танк Т-34 сможет принять участие в параде к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге.

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) отремонтировал двигатель В-2 советского танка Т-34, который за долгое время без эксплуатации пришел в неисправность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе КМЗ.

Как отметили представители завода, с просьбой отремонтировать двигатель к ним обратились сотрудники представители музея "Битва за Ленинград" имени З.Г. Колобанова.

Каждую из деталей двигателя специалисты КМЗ внимательно осмотрели, обмерили и оценили степень износа. Некоторые детали восстановили, часть пришлось изготавливать заново. При сборке двигателя были установлены новые прокладки и уплотнители.

Танк Т-34 стал настоящим символом победы в Великой Отечественной войне. За годы войны было выпущено более 30 тысяч единиц Т-34. Благодаря ремонту двигателя В-2, танк Т-34 сможет принять участие в параде к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге.

На Дворцовой площади 9 мая выставят более 100 единиц подлинной исторической техники.

Фото: ВКонтакте/ Кингисеппский машиностроительный завод