На Дворцовой площади 9 мая выставят более 100 единиц подлинной исторической техники

Все экспонаты можно будет не только рассмотреть, но и потрогать руками.

В Петербурге в День Победы одним из центральных событий станет проезд более ста единиц подлинной исторической техники из коллекции патриотического объединения "Ленрезерв" с участием ветеранов Великой Отечественной войны и СВО по Невскому проспекту. Об этом рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Техника 9 мая проедет от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно. По окончании автопробега более 100 единиц военной и гражданской техники, восстановленной специалистами "Ленрезерва", будут выставлены на Дворцовой площади, с правой стороны в районе фотоинсталляции.

Все экспонаты можно будет не только рассмотреть, но и потрогать руками. Выставка продлится в течение всего праздничного дня.

"Бессмертный полк" в Петербурге планируют провести 9 мая в 14:00.

Фото: Piter.tv (архив)