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"Бессмертный полк" в Петербурге планируют провести 9 мая в 14:00
Вчера, 16:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Бессмертный полк" в Петербурге планируют провести 9 мая в 14:00

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В 12:00 участники акции начнут собираться на площади Александра Невского.

Одним из главных событий 9 Мая в Петербурге станет акция "Бессмертный полк", которая впервые с 2022 года пройдет в очном формате по Невскому проспекту. Как сообщил руководитель регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Санкт-Петербурге Кирилл Смирнов, накануне на проведение акции было получено разрешение от Роспотребнадзора.

Сегодня были поданы документы на проведение публичного мероприятия в приемную администрации города. Как отметил Кирилл Смирнов, в региональном отделении "Бессмертного полка" надеются на положительный ответ. Также стало известно, что на следующей неделе начнется аккредитация журналистов.

Сам "Бессмертный полк" планируют начать 9 мая в 14:00. Но уже в 12:00 участники акции начнут собираться на площади Александра Невского. Организаторы акции просят горожан использовать для штендеров с портретами своих родных пластик, а не дерево, стекло или металл для безопасности проведения мероприятия. Использование политических и рекламных лозунгов строго запрещено.

Фото: Piter.tv

Теги: бессмертный полк, день победы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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