"Бессмертный полк" возвращается на Невский проспект в этом году

Подготовка к празднованию юбилея победы уже активно ведется.

В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне шествие "Бессмертного полка" планируется вернуть на Невский проспект, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Подготовка к празднованию юбилея уже активно ведется. Первые медали "80 лет победы в Великой Отечественной войне" были вручены ветеранам президентом РФ Владимиром Путиным, всех наградят до 1 мая. Еще дали старт Году защитника Отечества 18 января в БКЗ "Октябрьский". Кроме того, одобрен эскизный проект мемориала участникам Ленинградской битвы на Пулковских высотах. Также в порядок приведут памятные места.

Основная часть городского плана – проведение культурных и праздничных мероприятий. Александр Беглов подчеркнул, что кульминацией празднования 80-летия Великой победы в Петербурге должно стать запланированное на 15:00 9 мая прохождение "Бессмертного полка". Пресс-служба Смольного

С 2022 года акцию проводили в онлайн-формате.

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Фото: Piter.TV