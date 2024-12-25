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На Невском проспекте завершается реставрация дома Змеевых
Сегодня, 12:44
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На Невском проспекте завершается реставрация дома Змеевых

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Специалисты промыли и расчистили поверхности, привели в порядок кирпичную кладку и штукатурный слой.

В Петербурге на Невском проспекте завершается реставрация фасадов дома Змеевых. Специалисты промыли и расчистили поверхности, привели в порядок кирпичную кладку и штукатурный слой. Кроме того, отремонтированы балконы с ограждениями, элементы декора, крыша и венчающий карниз, заменены окна и двери.

По информации Смольного, в начале XIX века здесь стояло двухэтажное здание с аркадами, на месте которого архитектор Иван Буланов в 1877 году возвел новый дом в стиле эклектики. Его владельцем стал потомственный почетный гражданин Василий Змеев. А в 1908 году зодчий Алексей Хренов надстроил пятый этаж. 

В рамках программы "Невский проспект" с 2024 года ведется капитальный ремонт фасадов и кровель не только памятников, но и исторической застройки. 

Ранее мы рассказывали о том, что в парке "Александрия" установлены скульптуры по мотивам игрушек дома Романовых. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: невский проспект, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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