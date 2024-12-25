На Невском проспекте завершается реставрация дома Змеевых

Специалисты промыли и расчистили поверхности, привели в порядок кирпичную кладку и штукатурный слой.

В Петербурге на Невском проспекте завершается реставрация фасадов дома Змеевых. Специалисты промыли и расчистили поверхности, привели в порядок кирпичную кладку и штукатурный слой. Кроме того, отремонтированы балконы с ограждениями, элементы декора, крыша и венчающий карниз, заменены окна и двери.

По информации Смольного, в начале XIX века здесь стояло двухэтажное здание с аркадами, на месте которого архитектор Иван Буланов в 1877 году возвел новый дом в стиле эклектики. Его владельцем стал потомственный почетный гражданин Василий Змеев. А в 1908 году зодчий Алексей Хренов надстроил пятый этаж.

В рамках программы "Невский проспект" с 2024 года ведется капитальный ремонт фасадов и кровель не только памятников, но и исторической застройки.

Ранее мы рассказывали о том, что в парке "Александрия" установлены скульптуры по мотивам игрушек дома Романовых.

Фото: пресс-служба Смольного