В парке "Александрия" установлены скульптуры по мотивам игрушек дома Романовых

Все игрушки сделаны на 20% из переработанного пластика.

В Петербурге в парке "Александрия", расположенном на территории Государственного музея-заповедника "Петергоф", установили четыре арт-объекта по мотивам детских игрушек дома Романовых. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Один из объектов – погремушка. Ее прототипом послужил экспонат из коллекции ГМЗ. В ту эпоху погремушка входила в крестильный набор младенца вместе с ложечкой и поильником. Кроме того, представлены солдатик, чашка, повторяющая форму миниатюрных чайных наборов, и фигура ослика. Все игрушки сделаны на 20% из переработанного пластика.

Ранее на Piter.TV: в 2027 году стартует реставрация Екатерингофского парка. Территорию площадью 33 гектара ожидают масштабные преобразования.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"