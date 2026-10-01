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В Петербурге суд вынес приговор бывшему замглавы Рыбинска за взятки в 4,5 млн рублей

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Дзержинский районный суд признал фигуранта виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Сотрудники УФСБ России по Ярославской области пресекли коррупционную деятельность бывшего заместителя главы администрации Рыбинска Ивана Дубино, который причастен к получению взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в ведомстве 1 октября. 

Чиновник получал взятки за общее покровительство от руководителей субподрядных организаций, привлекаемых к ремонту городских теплосетей. Всего ему выплатили свыше 4,5 млн рублей. 

Дзержинский районный суд Петербурга признал фигуранта виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ и приговорил к лишению свободы на 6,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит штраф в 9 млн рублей. Пока приговор не вступил в законную силу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти директора учреждения подозревают в помощи участникам торгов за взятки. 

Видео: пресс-служба ФСБ России

Теги: взятки, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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