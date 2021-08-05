Дело в поражении растений голландской болезнью вяза.

Жители Петергофа заметили в конце августа, как на Озерковой улице буквально умирают деревья. Neva.Today обратилась в комитет по благоустройству Петербурга, чтобы узнать, как местная администрация планирует решать проблему.

В ведомстве пояснили, что там знают о гибели 59 растений. Дело в их поражении голландской болезнью вяза. Больное дерево ослабевает и может рухнуть в любой момент.

Впервые графиоз ильмовых выявили в Северной столице в 1995 году, однако за это время так и не нашли способы лечения. В результате службам остается только срубать заразившиеся вязы и высаживать новые.

Что касается Петергофа, пока неизвестно, когда здесь появятся свежие деревья.

В том же 2025 году к осени заметили саженцы, сначала обрадовались, но потом увидели, что их снова выкопали и пересадили дальше. Потом снова выкопали и пересадили в другое место по той же улице. Вскоре и оттуда их убрали. Печально, что зеленый облик города беднеет и с этим, как будто, ничего не хотят делать. Жители Петергофа

Ранее мы рассказывали о том, что в 2027 году стартует реставрация Екатерингофского парка.

Фото: Neva.Today