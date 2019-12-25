Инспекторы ГАТИ помогли сохранить клен на Дальневосточном проспекте

Дерево вернули в естественное положение и подвязали.

В Петербурге благодаря Государственной административно-технической инспекции сохранили клен во дворах на Дальневосточном проспекте.

В ведомство обратился неравнодушный местный житель, заявивший о том, что саженец дерева нуждается в помощи: он накренился без поддержки. Инспектор провел консультирование владельца земли, и реакция садовников частной компании не заставила себя долго ждать. Клен вернули в естественное положение и подвязали.

Петербуржцам напомнили: если вы столкнулись с проблемой благоустройства, скачайте приложение "Решаем вместе" и напишите о ней. Специалисты приложат все усилия, чтобы решить вопрос.

Ранее мы рассказывали о том, что ГАТИ проверила ход работ в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга