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Инспекторы ГАТИ помогли сохранить клен на Дальневосточном проспекте
Вчера, 15:03
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Инспекторы ГАТИ помогли сохранить клен на Дальневосточном проспекте

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Дерево вернули в естественное положение и подвязали.

В Петербурге благодаря Государственной административно-технической инспекции сохранили клен во дворах на Дальневосточном проспекте. 

В ведомство обратился неравнодушный местный житель, заявивший о том, что саженец дерева нуждается в помощи: он накренился без поддержки. Инспектор провел консультирование владельца земли, и реакция садовников частной компании не заставила себя долго ждать. Клен вернули в естественное положение и подвязали. 

Петербуржцам напомнили: если вы столкнулись с проблемой благоустройства, скачайте приложение "Решаем вместе" и напишите о ней. Специалисты приложат все усилия, чтобы решить вопрос. 

Ранее мы рассказывали о том, что ГАТИ проверила ход работ в центре Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, деревья
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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