ГАТИ проверила ход работ в центре Петербурга

В исторической части города действует свыше 1,2 тыс. ордеров.

В Петербурге начальник Государственной административно-технической инспекции Алексей Геращенко и его заместитель Екатерина Кузьменко осмотрели зоны работ в Центральном районе. Небольшие замечания оперативно устранили после проверки, рассказали в ведомстве 9 сентября.

В частности, в Виленском переулке инспекторы сделали замечания подрядчику за грязь на прилегающей территории и отсутствие свободных проходов к зданиям. В исторической части города действует свыше 1,2 тыс. ордеров. Эта цифра сопоставима с югом и севером, однако площадь здесь в разы меньше.

Обилие памятников и особая роль этой части города требуют от инспекторов ГАТИ повышенного внимания. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: с начала года ГАТИ выдала почти 70 ордеров на реставрацию памятников.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга