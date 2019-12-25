  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ГАТИ проверила ход работ в центре Петербурга
Сегодня, 16:05
308
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

ГАТИ проверила ход работ в центре Петербурга

0 0

В исторической части города действует свыше 1,2 тыс. ордеров.

В Петербурге начальник Государственной административно-технической инспекции Алексей Геращенко и его заместитель Екатерина Кузьменко осмотрели зоны работ в Центральном районе. Небольшие замечания оперативно устранили после проверки, рассказали в ведомстве 9 сентября. 

В частности, в Виленском переулке инспекторы сделали замечания подрядчику за грязь на прилегающей территории и отсутствие свободных проходов к зданиям. В исторической части города действует свыше 1,2 тыс. ордеров. Эта цифра сопоставима с югом и севером, однако площадь здесь в разы меньше. 

Обилие памятников и особая роль этой части города требуют от инспекторов ГАТИ повышенного внимания. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: с начала года ГАТИ выдала почти 70 ордеров на реставрацию памятников. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, центр петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии