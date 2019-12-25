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Мигрант ранил ножом своего соотечественника в Петергофе
Сегодня, 13:16
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Мигрант ранил ножом своего соотечественника в Петергофе

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Петродворцового района Петербурга задержали иностранца, который напал с ножом на своего соотечественника. Инцидент произошел утром 26 августа в Петергофе, сообщили в МВД России. 

В больницу госпитализировали 34-летнего мигранта с множественными проникающими колото-резаными ранениями, его состояние врачи оценили как тяжелое. По подозрению на Первомайской улице поймали 37-летнего земляка потерпевшего. Было установлено, что злоумышленник ударил знакомого ножом в ходе конфликта на территории промзоны на Гостилицком шоссе. 

В отделе в отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного режима. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец, ударивший прохожего ножом, ответит перед судом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петергоф, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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