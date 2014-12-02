Петербуржец, ударивший прохожего ножом, ответит перед судом

У потерпевшего получилось убежать, после чего ему оказали медицинскую помощь.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как рассказали 27 августа в надзорном ведомстве, вечером 6 июня фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Ленина в Красном Селе, в ходе конфликта ударил прохожего ножом. Ранение пришлось на область груди. У потерпевшего получилось убежать, после чего ему оказали медицинскую помощь.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: убивший знакомую в Пикалево получил 8,5 лет колонии. От полученных телесных повреждений женщина скончалась сразу.

Фото: Piter.TV