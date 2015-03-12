Убивший знакомую в Пикалево получил 8,5 лет колонии

От полученных телесных повреждений женщина скончалась сразу.

В Ленинградской области собранные следственным отделом по Бокситогорску доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летнего мужчины. Ему вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие и суд установили, что в январе в Пикалево фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес 47-летней знакомой множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась сразу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина с криминальным прошлым задержан по подозрению в убийстве матери на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV