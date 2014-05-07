Мужчина с криминальным прошлым задержан по подозрению в убийстве матери на севере Петербурга

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В полицию Калининского района вечером 19 августа поступило сообщение о том, что в коммунальной квартире на Тимуровской улице, дом 9, уже три дня отсутствует хозяйка. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили тело 68-летней женщины в ее комнате. На место была вызвана следственно-оперативная группа, а тело направлено в морг для судебно-медицинской экспертизы.

Подозреваемого удалось установить и задержать в ходе оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день, 20 августа, в 15:00 у дома №17 по улице Комсомола. Им оказался 42-летний неработающий мужчина, который является сыном погибшей. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По предварительным данным, смерть наступила в результате побоев, которые подозреваемый нанес матери 18 августа во время словесного конфликта. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство"). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 82-летний пенсионер ударил ножом своего внука.

Фото: Piter.TV