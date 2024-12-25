В Петербурге 82-летний пенсионер ударил ножом своего внука

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 августа в 12:12 в полицию поступило сообщение о нападении с ножом в квартире дома №12 по улице Маршала Захарова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники установили обстоятельства произошедшего: 82-летний мужчина дважды ударил ножом своего внука. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, его состояние оценивается как удовлетворительное.

С места происшествия полицейскими был изъят орудие преступления. Самого пенсионера задержали по месту жительства. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"), после чего он был помещен в специальное помещение для задержанных лиц. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Калининском районе задержан мужчина, ударивший оппонента битой по голове из-за парковочного места.

Фото: Piter.TV