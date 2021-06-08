Помощница Павла Лунгина опровергла слухи о его операции

Кинематографисту якобы сделали YAG-лазерную резекцию глаз.

В СМИ появилась информация о перенесенной режиссером Павлом Лунгиным операции на глаза. Эти сообщения не соответствуют действительности, заявила в беседе 360.ru его помощница Ангелина Федоровская.

По словам Федоровской, для нее "непонятно, кто это и кому это надо". К тому же, ей сложно поверить в такую информацию. Собеседница издания отметила, что операцию на глазах, информация о которой распространилась накануне, 77-летний продюсер перенес уже давно.

По данным Telegram-канала Mash, Павлу Лунгину сделали YAG-лазерную дисцизию. Такая амбулаторная процедура помогает восстановить зрение при вторичной катаракте.

Ранее мы сообщали, что Народный артист России Борис Щербаков опроверг слухи, появившиеся в Сети о том, что он якобы госпитализирован в отделение кардиологии.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)