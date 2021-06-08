В Карелии сгорела церковь из фильма "Остров" Павла Лунгина

Причины ЧП выясняются.

В Карелии сгорела декорация церкви, которая была ранее возведена для съемок кинокартины Павла Лунгина "Остров". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, сооружение сгорело полностью. Пожарные боролись с огнем более двух часов. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины данного ЧП.

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич отметил, что сгоревшее сооружение являлось бывшей соляной избой. Для съемок "Острова" она была специально перестроена под церковь. По его словам, данное здание являлось бесхозным.

В социальных сетях местные жители пишут, что опечалены этим событием. По их словам, декорация церкви являлась культовым местом, которое привлекало как туристов, так и паломников.

Ранее в Новосибирске при пожаре в цехе погиб человек.

Видео: Telegram / СЗФОПресс