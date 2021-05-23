В Петрозаводске дерево упало на женщину

Сильный ветер в регионе продолжается несколько суток.

В одном из дворов Петрозаводска во время сильного ветра падение дерева чуть не стало причиной трагедии. Об этом пишет сетевое издание "Петрозаводск говорит".

В распоряжении СМИ появилось видео, на котором показано, как несколько взрослых людей в окружении детей стоят возле подъезда дома. Внезапно из-за сильного ветра начало ломаться дерево, верхушка которого упала на находящихся внизу людей.

Все, кроме одной женщины, успели вовремя отскочить в сторону. Ее задело верхними ветками березы по голове.

По данным издания, непогода со шквалистым ветром наблюдается в регионе не первые сутки. Некоторый районы Карелии были обесточены из-за падения деревьев на линии электропередач.

Ранее петербуржцам объяснили, как не перегреться в жару.

Видео: ВК/КАРЕЛФОРНИЯ NEWS