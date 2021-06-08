В Новосибирске при пожаре в цехе погиб человек

Его тело нашли при разборе завалов.

В Новосибирске произошел крупный пожар в цехе по производству триплекса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что в течение пожара произошли несколько взрывов газовых баллонов. В результате ЧП обрушились перегородки нескольких помещений и кровля. По данным ведомства, погиб один человек. Он был найден сотрудниками МЧС при разборе завалов.

Площадь горения составила около 180 квадратных метров. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий пожара.

Ранее в Пушкинском районе ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома.

Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"