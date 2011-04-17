Ночью в Парголово горел сарай площадью 180 "квадратов"

Пожар ликвидировали через 50 минут после сообщения о происшествии.

Ночью 7-го июня в Парголово загорелся сарай размером 6 на 30 метров. Очевидец заснял пожар.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Кооперативной улице, 6 поступило в 03:38. Пожар локализовали в 04:24. Сведения о пострадавших на данный момент уточняются.

С огнем боролись 17 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мчащийся на огромной скорости каршеринг сбил мужчину на Руставели.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Виктор Вектор