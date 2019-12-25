Мчащийся на огромной скорости каршеринг сбил мужчину на Руставели

На момент прибытия медиков пострадавший находился в состоянии клинической смерти.

В воскресенье, 6 июня, в Калининском районе Петербурга каршеринговый автомобиль сбил мужчину, переходящего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Авария произошла около 22:05 у дома №30 на улице Руставели. Каршеринг мчался по дороге на высокой скорости. Пострадавший получил многочисленные повреждения внутренних органов. На момент прибытия медиков он находился в состоянии клинической смерти.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владимир Киселёв