Молодые люди угодили под колеса "Лады Калины" на Приморском шоссе

Одного из пострадавших забрала скорая помощь, о состоянии второго ничего не сообщается.

Вечером 6 июня в Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщил портал "Мегаполис".

Около 18:30 у ТК "Гарден Сити" на Приморском шоссе "Лада Калина" сбила двух молодых людей, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, молодые люди остановились посреди дороги. Сперва их пропустил белый микроавтобус, однако "Лада" тормозить не планировала и наехала прямо на них.

Одного из пострадавших забрала скорая помощь. О судьбе второго ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что в Ломоносовском районе двое человек погибли в ДТП.

Фото: ВКонтакте / Мегаполис - Городская Сеть Информирования