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Вчера, 19:10
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В Ломоносовском районе двое человек погибли в ДТП

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Водитель другой машины получил ушибы, а его пассажирка находится в коме.

В воскресенье, 6 июня, в Ломоносовском районе между деревнями Воронино и Лопухинка произошла авария. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

В воскресенье в 18.45 столкнулись автомобили "Пежо" и "Датсун". В результате аварии погибли двое человек, которые находились в автомобиле "Датсун". Водитель другой машины получил ушибы, а его пассажирка находится в коме.

На месте происшествия сейчас работают спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.  

Ранее Piter.tv писал, что на Площади Восстания столкнулись такси и иномарка.

Видео: Вконтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теги: дтп смертельное дтп, ломоносовский район
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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