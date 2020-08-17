В Ломоносовском районе двое человек погибли в ДТП

Водитель другой машины получил ушибы, а его пассажирка находится в коме.

В воскресенье, 6 июня, в Ломоносовском районе между деревнями Воронино и Лопухинка произошла авария. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

В воскресенье в 18.45 столкнулись автомобили "Пежо" и "Датсун". В результате аварии погибли двое человек, которые находились в автомобиле "Датсун". Водитель другой машины получил ушибы, а его пассажирка находится в коме.

На месте происшествия сейчас работают спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Piter.tv писал, что на Площади Восстания столкнулись такси и иномарка.

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