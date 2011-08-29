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Вчера, 15:37
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На Площади Восстания столкнулись такси и иномарка

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В результате столкновения у желтого такси начал дымиться капот. 

В ночь на 6 июня на Площади Восстания столкнулись такси и иномарка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных оргнах.

Авария произошла в 2:30 ночи. На кадрах видео белая иномарка врезалась в такси, которое выезжало с другой полосы движения. В результате столкновения у желтого такси начал дымиться капот. 

Информации о пострадавших не поступало. 

Недавно Piter.tv писал, что в ДТП на Петроградской набережной пострадали три человека. Очевидцы отмечают, что таксист пытался уйти от столкновения с другим авто. В такси находились пассажиры - семья из трех человек, все они попали в больницу.

Ранее мы писали, что пассажир избил водителя такси на Васильевском острове.

Видео: Piter.tv

Теги: площадь восстания, столконовение, такси
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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