В результате столкновения у желтого такси начал дымиться капот.

В ночь на 6 июня на Площади Восстания столкнулись такси и иномарка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных оргнах.

Авария произошла в 2:30 ночи. На кадрах видео белая иномарка врезалась в такси, которое выезжало с другой полосы движения. В результате столкновения у желтого такси начал дымиться капот.

Информации о пострадавших не поступало.

Недавно Piter.tv писал, что в ДТП на Петроградской набережной пострадали три человека. Очевидцы отмечают, что таксист пытался уйти от столкновения с другим авто. В такси находились пассажиры - семья из трех человек, все они попали в больницу.

Ранее мы писали, что пассажир избил водителя такси на Васильевском острове.

Видео: Piter.tv