В ДТП на Петроградской набережной пострадали три человека

Очевидцы отмечают, что таксист пытался уйти от столкновения с другим авто. Появились предположения о плохом самочувствии водителя.

Ночью в воскресенье, 6 июня, на Петроградской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Легковушка влетела в поребрик на большой скорости. От удара в машине разбились оконные стекла, помялся передний бампер, отлетела правая фара. В такси находились пассажиры - семья из трех человек. Все они попали в больницу. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Выясняются обстоятельства аварии. Очевидцы отметили, что водитель машины пытался избежать столкновения с другим авто. У многих свидетелей создалось впечатление, что шофера подвело здоровье, поэтому он и не смог справиться с управлением.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пассажир избил водителя такси на Васильевском острове. Клиент жестко пинал водителя, а потом пытался привести оппонента в чувства.

Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Видео: Piter.tv