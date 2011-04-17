Пассажир избил водителя такси на Васильевском острове

Поездка закончилась госпитализацией водителя.

В субботу вечером, 5 июня, возле станции метро "Василеостровская" прямо на проезжей части рукопашную устроили водитель такси и пассажир. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Примерно в 22:30 перед домом № 32 по Среднему проспекту пассажир набросился на шофера "Яндекс.Такси". Мужчина потерял сознание. Таксиста забрали медики на карете скорой помощи. Агрессивного пассажира задержали стражи порядка.

В распоряжение Piter.tv попала запись с камер видеонаблюдения. На ней можно увидеть, как жестко клиент избивает водителя, а затем пытается привести его в чувства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Малой Морской произошло ДТП с участием каршеринга и такси.

Видео: Piter.tv