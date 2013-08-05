На Малой Морской произошло ДТП с участием каршеринга и такси

В результате столкновения арендованный автомобиль перевернулся.

Сегодня, 5 июня, на Малой Морской улице возле дома № 21 произошла автомобильная авария. Дорогу не поделили каршеринг и такси. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Такси влетело в арендованную машину, в результате чего та перевернулась. Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Зеленогорском шоссе произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В аварии пострадали три человека.

Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"