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На Малой Морской произошло ДТП с участием каршеринга и такси
Сегодня, 9:30
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На Малой Морской произошло ДТП с участием каршеринга и такси

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В результате столкновения арендованный автомобиль перевернулся.

Сегодня, 5 июня, на Малой Морской улице возле дома № 21 произошла автомобильная авария. Дорогу не поделили каршеринг и такси. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Такси влетело в арендованную машину, в результате чего та перевернулась. Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Зеленогорском шоссе произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В аварии пострадали три человека. 

Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: аварии, дтп, каршеринг, малая морская, петербург, такси
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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