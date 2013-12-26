На Зеленогорском шоссе произошло ДТП с участием трёх автомобилей

Участники аварии встретились на развилке.

На Зеленогорском шоссе (в сторону Зеленогорска) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах вечером 4 июня.

На кадрах можно увидеть, что участники аварии встретились на развилке. Водитель Gelandewagen планировал объехать иномарку. Однако в этот момент водитель серой иномарки включает указатель поворота и сворачивает налево. В результате столкновения Gelandewagen переворачивается, а иномарка врезается в грузовой автомобиль.

Как отмечают очевидцы ДТП, на обочине лежал молодой человек, который был накрыт одеялом. В настоящий момент информация о состоянии участников происшествия уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.tv