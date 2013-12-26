Лось погиб под колесами машины на Токсовском шоссе

Животное выбежало на трассу и стокнулось с автомобилем в Ленобласти.

Авария с участием дикого животного случилась 4 июня во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили Piter.TV источники в региональной Госавтоинспекции. Крупный лось выбежал на Токсовское шоссе около поселка Кузьмоловский и стокнулся с автомобилем Ford. От удара сохатый погиб прямо на дороге.

Животное двигалось с очень большой скоростью, и водитель не сумел избежать столкновения. Сам водитель сильно не пострадал. У автомобиля помят капот и разбито лобовое стекло.

Ранее природохранное ведомство и дорожный комитет предупреждало автовладельцев о начале сезонной миграции лосей и призывало быть бдительнее на дорогах. Обстоятельства инцидента уже будут устанавливаться.

Фото: Pixabay и 47news