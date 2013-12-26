Лось погиб под колесами машины на Токсовском шоссе

Авария с участием дикого животного случилась 4 июня во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили Piter.TV источники в региональной Госавтоинспекции. Крупный лось выбежал на Токсовское шоссе около поселка Кузьмоловский и стокнулся с автомобилем Ford. От удара сохатый погиб прямо на дороге.
Животное двигалось с очень большой скоростью, и водитель не сумел избежать столкновения. Сам водитель сильно не пострадал. У автомобиля помят капот и разбито лобовое стекло.
Ранее природохранное ведомство и дорожный комитет предупреждало автовладельцев о начале сезонной миграции лосей и призывало быть бдительнее на дорогах. Обстоятельства инцидента уже будут устанавливаться.
Фото: Pixabay и 47news
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