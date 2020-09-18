В Ленобласти началась сезонная миграция лосей

Участились случаи выхода лосей на проезжую часть.

Российский карантинный центр диких животных "Велес" опубликовал в своем Instagram-аккаунте памятку о новом сезоне миграции лосей в Ленинградской области. Памятка обращена в первую очередь к автовладельцам, поскольку возрастает вероятность ДТП с участием диких животных. Водителей призывают быть внимательнее и проявлять особую бдительность в периоды с 23 до часов ночи, а также с 5 до 9 часов утра. Как позывает статистика, это два наиболее пиковых периода зооаварий в регионе.

Тем, кто встречает лося возле проезжей части или на ней, рекомендуется пропустить животное, а не объезжать его. Лучше всего в подобной ситуации остановить машину, не привлекать внимание диких зверей и ни в коем случае не вступать с ними в контакт. Все это возможно сделать, если в зоне действия знака "Дикие животные" снизить скорость и соблюдать осторожность на тех участках, где лес подступает вплотную к проезжей части.

Из всех обитателей леса именно лоси наиболее часто попадают в ДТП, причем для водителей такие аварии чаще всего заканчиваются летально. Помимо этого РКЦ "ВЕЛЕС" напоминает, что дикие животные являются государственной собственностью, и за гибель лося предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.

К особой осторожности на дорогах Ленобласти призывает и МЧС в связи с ухудшившимися погодными условиями.

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