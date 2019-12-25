МЧС по Ленобласти предупредило об ухудшении погодных условий

К снегу и ветру в ближайшее время добавятся гололедица и паводки.

Прогнозы ФГБУ "Северо-Западного УГМС" на 4 и 5 мая пополнились предостережениями в связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой. Возросла вероятность затопления дворовых территорий, близких к пойменным участкам, и дорог, вызванного повышением уровня воды и сбоями в работе систем водоотвода. Существенно увеличиваются риски нарушения жизнеобеспечения населения ввиду обрывов и аварий на линиях электропередач и отключением электроснабжения.

4 мая увеличивается вероятность аварий на различных объектах жилищно-коммунального хозяйства, в особенности водо-, теплоснабжения, что обусловлено не только погодными условиями, но и сильной изношенностью сетей.

5 мая в ночное и утреннее время ожидается значительное оледенение дорожного полотна по всей территории Ленинградской области и, как следствие, возникает опасность крупных ДТП, в том числе, с участием детей.

Связаться со службой спасения в экстренных ситуациях можно по телефонам "01" и "101". Для звонка с мобильного телефона следует набрать номер "112".

Фото: Новости Выборгского района Санкт-Петербурга