Петербуржцев призвали не кормить птиц рядом с историческими монументами.

Поводом для создания предупреждения стало регулярное загрязнение памятника Владимиру Маяковскому, расположенного на пересечении улиц Маяковского и Некрасова. Голуби часто садятся на скульптуру, оставляя на ней помет. От аналогичной проблемы страдает и памятник Александру Пушкину на площади Искусств.

Автором плаката стала студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Ольга Синькова. Проект реализовал Музей городской скульптуры, в ведении которого находятся оба монумента. В ближайшее время еще 2 подобных плаката планируют разместить на площади Искусств.

В музее отмечают, что птичьи экскременты могут повреждать поверхность памятников. Содержащаяся в них мочевая кислота разрушает гранит, поэтому отдельные монументы приходится очищать до 5 раз в год.

Проблему кормления птиц возле городских памятников обсуждают в Петербурге не первый год. В 2025 году Законодательное собрание создало специальную рабочую группу для поиска способов защиты скульптур от загрязнения. Среди предложений было создание защитного радиуса вокруг монументов, который ограничивал бы доступ голубей, воробьев, чаек и других птиц, обитающих рядом с человеком.

Фото: КГИОП