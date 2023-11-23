Уже в эту субботу петербуржцев будут ждать сразу на трех локациях.

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к зимнему сезону. В ближайшие выходные в городе свои двери откроют первые городские катки, сообщил в своих социальных сетях вице‑губернатор Борис Пиотровский.

По его словам, уже в субботу горожан будут ждать сразу три ледовые площадки. Так, с 21 ноября начнет работу каток в "Новой Голландии" — он будет принимать посетителей до 14 марта. В этот же день откроют свои двери "Каток у моря" в "Севкабель Порт" и площадка "У флагштока". Они будут работать до 22:30.

Каток в культурном квартале "Брусницын" стартует чуть позже. Открытие ледовой площадки запланировано на 27 ноября. А Большой каток на Елагином острове распахнет двери для жителей и гостей Северной столицы 1 декабря.

Также родолжается подготовка и "Катка у Флагштока". Два года назад он установил мировой рекорд: площадь искусственного ледового покрытия достигла 28 тыс. кв. метров, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщали, что в январе 2026 года в Петербурге работали 56 лыжных трасс.

Фото: Piter.TV