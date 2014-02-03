Зимой в Петербурге будут работать 228 катков и 71 лыжная трасса

Вице-губернатор Борис Пиотровский поделился списком самых больших по площади катков.

Этой зимой в Петербурге будут работать 228 катков, из них 164 станут бесплатными. Кроме того, в парках оборудуют 71 лыжную трассу. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале 23 ноября.

Чиновник поделился списком самых больших по площади катков. В частности, Пиотровский отметил ледовую площадку у "Флагштока". Вместимость ледовой площадки составляет 1,1 тыс. человек. Каток находится на Южной дороге, 28.

Вторым в списке стал "Каток у моря", расположенный на Кожевенной линии, 40Д. Ледовое поле площадью 2,2 тыс. "квадратов" смогут посетить одновременно 280 человек. С понедельника по пятницу на первом сеансе в 11:00 инструкторы проводят бесплатные мастер-классы по катанию.

Третье место занял каток на Елагином острове площадью 4 тыс. "квадратов". Ежедневно с 09:00 до 11:00 ледовая площадка будет бесплатной для посетителей. Отроется она 1 декабря.

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Фото: Телеграм / Пиотровский Online