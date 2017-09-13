На Елагином острове появится большой каток

Его можно будет посетить даже в плюсовую температуру.

В ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове в Петербурге 1 декабря начнет работу Большой каток. Об этом сообщили в комитете по культуре Петербурга.

Каток будет находиться в самом центре архитектурно-паркового ансамбля Елагина острова и будет работать даже в плюсовую температуру.

Площадь ледового поля составит 4 тысячи квадратных метров. Каток будет работать в любую погоду, а посетить его бесплатно можно будет с 9 до 11 утра. Гостям будут доступны гардероб, прокат коньков, заточка и тренажеры для катания.

Ранее сообщалось, что каток на Финском заливе во "Флагштоке" станет бесплатным.

Фото: комитет по культуре Петербурга