Каток на Финском заливе во "Флагштоке" станет бесплатным

Отметим, что площадь катка составляет 11,4 тыс. "квадратов".

Каток во "Флагштоке", расположенный на берегу Финского залива у станции метро "Зенит", в утренние часы будет бесплатным для посетителей. Информация об этом появилась на сайте общественного пространства.

Отметим, что площадь катка составляет 11,4 тыс. "квадратов". 18 ноября открылась малая площадка, полностью каток начнет функционировать с 25 ноября.

Бесплатно покататься на ледовой площадке можно ежедневно с 10:00 до 12:00. Необходимо оформить билет на сайте пространства (за два дня до посещения) или в кассах.

Ранее мы рассказывали о том, что на Конюшенной площади в Петербурге зальют каток с трибунами.

Фото: ВКонтакте / ФЛАГШТОК общественное пространство