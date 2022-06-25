Шесть вакансий на одного безработного: как прошла ярмарка трудоустройства в Петербурге

Более 70 работодателей представили свои вакансии в общественном пространстве "Флагшток" на ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

В Санкт-Петербурге прошла одна из крупнейших ярмарок для поиска работы. Здесь встретились представители промышленных, транспортных компаний, образовательных учреждений и множество других услуг. Для соискателей это возможность напрямую пообщаться с работодателями, узнать об условиях труда и уже на месте получить приглашение на следующий этап отбора.

Если брать официальную статистику, в Петербурге на одного зарегистрированного безработного примерно шесть вакансий. И это только те предложения, которые размещены на платформе "Работа России". Если учитывать кадровые агенства и другие сервисы, вакансий значительно больше. Экономике городе сегодня действительно нужны кадры. Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ярмарка стала возможностью ускорить поиск сотрудников для работодателей. Вместо длительного отбора резюме и множества собеседований компании смогли за один день встретиться с большим количеством потенциальных кандидатов.

Работодателю обычно приходится тратить много времени на поиск сотрудников: изучить резюме, обзванивать кандидатов, назначать встречи. На ярмарке значительную часть этой работы выполняет Центр занятости, а компания получает возможность сразу встретиться с заинтересованными соискателями. Анна Харичева, директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга

В течение дня посетители смогли познакомиться с вакансиями, получить помощь в составлении резюме, пройти профориентацию, проконсультироваться с психологами, а также узнать о возможностях бесплатного обучения и переобучения. Крупные компании также готовы вкладываться в обучение своих сотрудников и сопровождать их профессиональный рост.

Мы рассматриваем практически всех кандидатов. Если человек приходит на рабочую профессию, он проходит обучение, а затем может расти и дальше, например, продолжить карьеру внутри компании. Елена Кошелева, представитель Октябрьской железной дороги

Несмотря на активное внедрение новых технологий и искусственного интеллекта в рабочую сферу, работодатели уверяют, что технологии остаются лишь инструментом, а не заменой человеку.

У нас, например, в некоторых магазинах уже работают работы-уборщики, но это единственный пример. Полностью заменить современного человека технологии не смогут. Анна Кульчицкая, представитель компании "Магнит"

Ярмарка трудоустройства объединила более 70 работодателей, которые представили больше 3 тысяч вакансий в различных сферах. По прогнозам мероприятие должны посетить около четырех тысяч человек, многие из которых смогут пройти экспресс-собеседование и получить предложение о работе уже в день ярмарки.

Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.TV

Фото: Piter.TV