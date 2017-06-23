Более 3,5 тысячи петербуржцев посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Треть посетителей оставили анкеты.

В Санкт-Петербурге прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей — 2026". Мероприятие посетили более 3,5 тысячи горожан, треть из них оставили анкеты для дальнейшего взаимодействия с компаниями.

Около 100 работодателей представили свыше 3,2 тысячи вакансий в промышленности, транспорте, торговле, здравоохранении, образовании и секторе малого и среднего предпринимательства. Среди предложений — позиции от рабочих специальностей до должностей в сфере здравоохранения и бизнеса. Зарплаты по отдельным направлениям достигают 250 тысяч рублей.

В рамках программы прошли профтестирование, карьерные и психологические консультации, мастер-классы по трудоустройству. Отдельные площадки посвятили поддержке людей с инвалидностью и участников специальной военной операции. Во Фрунзенском районе около 200 человек прошли профориентацию и первичные собеседования. Также состоялся День карьеры для школьников профильных классов, где участники познакомились с возможностями работы в научной и фармацевтической сферах.

