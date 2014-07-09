Опрошенные россияне рассказали, где проведут майские праздники

В социологическом опросе приняли участие 10 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

Порядка 26% опрошенных жителей России собираются отправиться в майские праздники на дачу или за город. Такие статистические данные приводят журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы совместного исследования от онлайн-сервисов "Авито реклама" и "Авито путешествия".

Самый популярный сценарий майских - домашний отдых: 29% жителей России планируют остаться дома, чуть меньше (26%) проведут время на даче или за городом. Среди тех, кто выберет поездку, каждый десятый (10%) отправится в другой город, еще 9% - ограничатся путешествием в своем регионе. результаты исследования

В тексте документа говорится о том, что 64 процента из тех граждан, которые не планируют работать во время праздников, проведут их с близкими людьми. Компанию друзей выберут еще 17 процентов населения, партнера - 13 процентов. Еще восемь процентов предпочтут провести отдохнуть в одиночестве. Также формат отдыха выбирается исходя из выбора компании. Дома намерены провести праздники 33 процента респондентов. Еще 26 процентов опрошенных выбирают комбинированный вариант. Эти люди совмещают домашний уют с короткими выездами и личными встречами. А 21 процент граждан ориентируются на застолья и встречи с близкими. Активный отдых выбирают 19 процентов опрошенных. Поездка рассчитывается на период от одного до трех дней в 68 процентах случаев.Еще 26 процентов готовы к более длительному отдыху (от четырех до семи дней). Однако отправиться в путешествие дольше, чем на неделю, собираются всего шесть процентов россиян. При планировании майских праздников главный ориентир - погода. Данный показатель учитывается в 43 процентах случаев. Следующим пунктом являются семейные обстоятельства (35 процентов), наличие свободного времени или отпуска (31 процентов) и желание сменить обстановку (28 процентов)

