"Авиасейлс": 20% россиян не брали отпуск в 2025 году

Опрос проведен в 2026 году среди 2 550 респондентов.

Каждый пятый россиянин (20 процентов) не брал отпуск в 2025 году, а для многих из них отсутствие отдыха связано с ухудшением эмоционального состояния. Такой показатель на два процентных пункта выше, чем фиксировался в прошлом году. Тогда без отдыха оставался каждый шестой. Соответствующие статистические данные при водят специалисты по проведенного исследовании онлайн-сервиса "Авиасейлс". Информацию пресс-служб компании распространила по СМИ. Известно, что около 46 процентов граждан страны не брали отпуск в 2025 году или отдыхали всего один раз. Многие указали, что для них отсутствие отдыха связано с ухудшением эмоционального состояния. 30 процентов населения отмечают чувство опустошения. Они говорят о том, что привычные вещи перестают приносить радость. Еще 22 процента сталкиваются с физическим истощением, 19 процентов испытывают стресс, а 14 процентов упоминают раздражительность и агрессию.

"Когда мозг долго работает в режиме повышенной нагрузки, накапливается утомление: из-за нейромедиаторных механизмов нервная система не успевает восстановиться. В результате снижается эффективность, становится сложнее концентрироваться, задачи откладываются, а со временем это может сказаться и на физическом здоровье. Отпуск помогает перезагрузиться и восстановить ресурсы. Михаил Козлов, психиатр и главный врач Челябинской областной психоневрологической больницы №1

Первичный сигнал о необходимости отпуска для большинства респондентов - желание сменить обстановку. О таком условии сообщили порядка 42 процентов опрошенных людей. Также каждый четвертый из россиян отмечает выгорание или апатию (25 процентов). Среди других признаков они указали раздражительность (19 процентов), быструю усталость и ощущение нехватки сил (14 процентов), тревожность и эмоциональный спад (13 процентов). Результаты исследования говорят о том, что для 60 процентов россиян идеальный отпуск связан с путешествиями и новыми впечатлениями. Однако на практике провести время таким образом удается только 31 проценту опрошенных граждан. Большинство респондентов (65 процентов) не меняют обстановку и проводят отпуск в домашних условиях или в пределах родного города.

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян верят в сверхъестественные силы.

Фото: Piter.tv