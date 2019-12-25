Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян верят в сверхъестественные силы

Согласно результатам опроса, 85% россиян обращались к магическим практикам.

Восемь из десяти (81 процентов) россиян допускают существование сверхъестественных сил, а большинство (66 процента) опрошенных верят в святых, покровительствующих людям в опасности. Такие сведения журналистам представил Аналитический центр ВЦИОМ по результатам социологического опроса. Эксперты уточнили, что гораздо меньшее доверие к своему существованию вызывают у местного населения русалки (22 процента).

Известно, что порядка 96 процентов опрошенных согласны с тем, что вера человека − его личное дело. Однако условием к этому является то, что вера не наносит вреда окружающих людям. Порядка 57 процентов опрошенных верят в духов, которые покровительствуют военнослужащим. Половина (50 процентов) респондентов допускают существование домового, 48 процентов - богов-покровителей детей, животных. Еще 59 процентов опрошенных посещали источники с целебной водой, а 52 процента граждан читали гороскопы по знаку зодиака или обращались за советом к астрологу. Также 37 процентов - гадали.

Напомним, что всероссийский телефонный опрос проведен 27 января среди 1,6 тысячи граждан страны, которые старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

В России обсуждают введение дополнительных выходных на Пасху и Троицу.

