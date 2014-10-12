В России обсуждают введение дополнительных выходных на Пасху и Троицу

Депутаты Госдумы предложили сделать нерабочими понедельники после двух главных православных праздников. В РПЦ инициативу оценили неоднозначно, а опрос показал, что 40% россиян не видят необходимости в новых выходных.

В России вновь подняли вопрос об изменении производственного календаря в связи с православными праздниками. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал о подготовке законопроекта, предлагающего сделать выходными понедельники, следующие за Пасхой и Святой Троицей. По мнению парламентария, такая мера позволила бы гражданам проводить больше времени с близкими. Параллельно обсуждается возможность закрепить в качестве нерабочего дня и Страстную пятницу, предшествующую Пасхе.

В Русской православной церкви к инициативе отнеслись с интересом, однако единого мнения среди священнослужителей нет. Иерей Федор Лукьянов поддержал идею, напомнив, что в Российской империи 12 главных церковных праздников имели статус нерабочих дней, а Светлая седмица после Пасхи была полностью выходной. В то же время миссионер Павел Островский выразил сомнения, отметив, что, по его оценкам, праздничные богослужения посещают не более 5% россиян, поэтому введение дополнительных выходных для всей страны может быть избыточным.

Общественное мнение также разделилось. Согласно опросу, проведенному редакцией "ФедералПресс", 40% респондентов сочли новые выходные ненужными, указав, что Пасха и Троица и так выпадают на воскресенье. 32% участников поддержали инициативу, особенно в части Страстной пятницы, подчеркнув важность времени для подготовки к празднику. 23% высказались за увеличение числа выходных в целом, независимо от религиозного контекста. Оставшиеся 5% затруднились с ответом.

