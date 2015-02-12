В Москве начали продавать куличи за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на Telegram-канал "Москва сейчас".

Отмечается, что жителям столицы предлагают приобрести эксклюзивный кулич, декорированный собором Василия Блаженного. Угощение вышло под названием "Кремлевский кулич". Авторы кулича позиционируют его как уникальный подарок для ценителей оригинальных кондитерских изделий.

Напомним, Пасха в этом году отмечается 12 апреля. По данным издания "Взгляд", стоимость приготовления пасхального кулича в России в 2025 году увеличилась на 10,8%.

