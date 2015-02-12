Россия временно ограничила экспорт отдельных видов удобрений

Чиновники объяснили постановление стремлением закрыть спрос на внутреннем рынке.

Москва с 21 марта по 21 апреля 2026 года ввела ограничения на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее заявление сделали журналистам представители российского министерства по сельскому хозяйству. Чиновники из федерального ведомства пояснили, что такая мера принята в целях обеспечения весенних полевых работ. Исключением станут иностранные поставки, осуществляемые в рамках заключенных ранее межправительственных соглашений.

В целях приоритетного обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений приостановлено действие выданных и выдаваемых лицензий на экспорт аммиачной селитры. пресс-служба Минсельзоха РФ

Эксперты объяснили, что в условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения приостановка их поставок за границу позволит стране в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка.

