Минсельхоз: объем производства яиц удерживает розничные цены на доступном уровне

Отечественные хозяйства смогли поддержать спрос на продукцию.

Высокий объем производства куриных яиц в России позволяет удерживать розничные цены на доступном уровне для внутренних потребителей. Соответствующее заявление в официальном сообщении опубликовали представители пресс-службы российского министерства по сельскому хозяйству. Чиновники из профильного ведомства в федеральном правительстве уточнил, что в настоящее время птицефабрики активно наращивают производство куриных яиц на фоне увеличения спроса на данную продукцию. В 2025 году во всех категориях отечественных хозяйств было произведено на 4,3 процентов больше яиц по сравнению с 2024 годом. В общий объем продукции составил 48,6 миллиардов штук.

Несмотря на сезонную коррекцию оптовых цен, рынок куриных яиц остается стабильным. Высокие объемы производства позволяют полностью удовлетворять внутренний спрос и удерживать розничные цены на доступном для потребителей уровне. текст заявления Минсельхоза РФ

Известно, что за период с января по февраль 2026 года положительная динамика сохранилась. В Росстате уточнили, что в российских сельскохозяйственных организациях произведено порядка 6,5 миллиардов яиц. Такой показатель на 2,7 процентов больше того, что фиксировался за аналогичный период прошлого года.

Минсельхоз назвал регионы с наибольшими продажами молока.

